POL-MS: Lkw-Tür geöffnet - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer öffnete am Mittwochabend (21.04., 16.35 Uhr) am Daimlerweg, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Tür seines geparkten Mercedes Benz. Ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die Tür und stürzte auf die Straße. Der Mann aus Telgte wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 850 Euro.

