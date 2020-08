Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsmissachtung - Frau leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 06.08.2020, in WT-Tiengen ist eine 51-jährige Frau leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 18:30 Uhr aus der Schillerstraße in die bevorrechtigte Feldbergstraße eingefahren und dabei mit einem in Richtung Gurtweil fahrenden Ford kollidiert. Im Ford verletzte sich die Beifahrerin, der 53 Jahre alte Fahrer blieb wie auch der VW-Fahrer unversehrt. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell