Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Zwei Motorradunfälle bei Menzenschwand - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020, kam es auf der L 146 zwischen Menschenschwand und dem Äulener Kreuz zu zwei Motorradunfällen, wobei drei Verletzte zu beklagen waren. Gegen 11:30 Uhr war es zum Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Lastzug und zwei Motorrädern gekommen. Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer war nach links auf einen Parkplatz abgebogen. Zwei nachfolgende Motorradfahrer im Alter von 19 Jahren waren zu schnell und konnte nicht mehr bremsen. Sie prallten in den quer stehenden Anhänger des Lkws. Einer der beiden verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der zweite wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15000 Euro. Kurz nach 17:00 Uhr passierte der zweite Verkehrsunfall. Ein 55 Jahre alter Mann auf seiner Honda erkannte zu spät, dass zwei vorausfahrende Motorradfahrerinnen bremsten, da sie abbiegen wollten. Er bremste ebenfalls, aber zu stark und kam deshalb zu Fall. Er verletzte sich an der Schulter und kam ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

