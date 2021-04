Polizei Münster

POL-MS: 17-Jährige schlägt Angreifer am Aasee in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Montagabend (19.4, 20.30 Uhr) hat eine 17-Jährige am Aasee zwei Angreifer in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Münsteranerin schob ihr Fahrrad im Bereich der Kugeln in Richtung Weseler Straße, als ein Unbekannter von vorne an die Frau herantrat und sie ansprach. Die 17-Jährige verstand aber nichts, da sie über Kopfhörer Musik hörte. Plötzlich kam ein weiterer Mann von hinten hinzu, schlug der 17-Jährigen gegen die Wange und griff ihr an den Hals. Die Münsteranerin setzte sich mit einem Schlag zur Wehr und traf den hinter ihr stehenden vermutlich im Gesicht. Die Unbekannten flüchteten daraufhin.

Der erste Täter ist dünn, etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle Augen, einen Oberlippenbart und trug sportliche, schwarze Kleidung. Der Komplize ist etwa 1,95 Meter groß und etwas dicker.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell