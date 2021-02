Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruchsversuch in Fahrradgeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (11.02.) um 09:30 Uhr ist an einem Fahrradgeschäft in der Laurentiusstraße eine Beschädigung an einer Schaufensterscheibe festgestellt worden, die bei Ladenschluss am Vortag gegen 18:30 Uhr noch nicht vorhanden war.

Offenbar haben Unbekannte in der Nacht mit einem unbekannten Gegenstand versucht, die Schaufensterscheibe neben dem Eingang einzuschlagen. In der Scheibe befand sich ein Loch mit einem Durchmesser von circa 3 cm und ringsum war das Glas gesprungen. Die Täter gelangten nicht in das Geschäft und mussten ohne Beute wieder abziehen. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell