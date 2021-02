Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mit über 3 Promille am Steuer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (11.02.) um 18:30 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge die Polizei alarmiert, weil er in Herkenrath in der Straße "Straßen" einen auffallend unsicher fahrenden Renault mit Gladbacher Kennzeichen beobachtet hatte. Er war nach Angaben des Zeugen in Schlangenlinien unterwegs, bremste mehrfach abrupt und geriet teilweise in den Gegenverkehr. Der Anrufer und weitere Zeugen konnten den augenscheinlich betrunkenen Fahrer daran hindern, weiter zu fahren.

Die hinzugezogene Polizei kontrollierte den 31-jährigen Fahrer aus der Ukraine. Ein Atemalkoholvortest ergab dabei den hohen Wert von rund 3,4 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung von 900 Euro erhoben.

Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell