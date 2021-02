Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugin beobachtet betrunkenen Autofahrer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (09.02.) hat eine aufmerksame Zeugin gegen 19:05 Uhr einen Ford auf der Bromberger Straße in Hand bemerkt, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Er prallte sogar mit den Reifen gegen den Bordstein und fuhr stellenweise über den Gehweg.

Als die alarmierten Polizisten den Wagen in der Posener Straße antrafen, saß der Fahrer noch in seinem Pkw. Die Reifen der rechten Fahrzeugseite waren platt und die Felgen beschädigt. Der 62-jährige Gladbacher war deutlich alkoholisiert und lallte und schwankte stark, so dass er beinahe zu Boden fiel. Er war nicht mehr in der Lage einen Atemalkohltest durchzuführen, so dass ihm direkt eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf circa 500 Euro geschätzt, der Schaden am Bordstein in der Bromberger Straße auf circa 100 Euro. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht geschrieben. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell