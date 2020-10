Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufgebrachter Vitofahrer droht einem Pkw-Fahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Auf der Bleicherfeldstraße mündete am Sonntag, 18.10.2020, ein Streit zwischen zwei Fahrern in gegenseitige Beleidigungen und einer Bedrohung.

Ein 47-jähriger Delbrücker meldete sich am Sonntagabend bei der Polizei, nachdem er mit einem Bielefelder in Konflikt geraten war. Seinen Schilderungen zufolge fuhr er am Sonntag gegen 18:00 Uhr auf der Bleicherfeldstraße in Richtung Sender Straße. Vor einer Fahrbahnverengung hielt er an, um einen entgegenkommenden Pkw Vorrang zu gewähren. Plötzlich überholte ihn der Fahrer des Mercedes Vito von hinten. Der Delbrücker beobachtete, dass der entgegenkommende Pkw ausweichen und stark abbremsen musste.

Empört über dieses verkehrswidrige Verhalten, fasste der 47-Jährige den Entschluss, den Fahrer zur Rede zu stellen. Dazu überholte er den Transporter wenig später und brachte ihn zum Anhalten. Er stieg aus und sprach den Fahrzeugführer an.

Der sei sofort ausfallend geworden und habe zu einer kleinen Axt gegriffen, die sich auf dem Beifahrersitz befand. Mit erhobener Hand zeigte er mit der Axt in Richtung des Delbrückers, der daraufhin in sein Fahrzeug flüchtete. Später sei er an dem mittlerweile geparkten Transporter vorbeigefahren, als ihm der Fahrer abermals die Axt drohend entgegen hielt.

Der 47-jährige verständigte über den Notruf die Polizei, die wenig später an der Wohnanschrift des 47-jährigen Bielefelders ankam. Mit den Vorwürfen konfrontiert entgegnete der Bielefelder, dass er sich nur habe schützen wollen. Der Delbrücker habe ihn mit dem Ausbremsen massiv genötigt und sei anschließend regelrecht ausgerastet, als er auf eine sehr bedrohliche Art und Weise an seinen Transporter herantrat und ihn anschrie.

Der Bielefelder verzichtete auf einen Strafantrag, wird sich aber wegen des Vorwurfs der Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.

Mögliche Zeugen, die den Streit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

