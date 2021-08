Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbrecher in Ausbildungsstätte

Villingen (ots)

Am Dienstagabend ist in die Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte in der Goldenbühlstraße eingebrochen worden. Hierbei sind zahlreiche Räume durchwühlt und zum Teil verwüstet worden. Ein abgeschlossenes Zimmer wurde mit Gewalt aufgebrochen. Aus einem Rollschrank in einem Büro fehlen nun mehrere Schlüssel. Zudem wurden aus dem PC-Raum fünf Schülerlaptops der Marke Fujitsu gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Bei dem Täter dürfte es sich um einen jüngeren Mann mit Rucksack handeln, der dunkel gekleidet war und am Abend im Gebäude gesehen wurde. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Villingen unter Telefon 07721 601-0 entgegen.

