Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Pizzaofen wird zu heiß

Villingen (ots)

Wegen eines technischen Defekts an einem Pizzaofen löste am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein Brandmelder in einem Hotelrestaurant in der Klinikstraße aus. Neben der Polizei rückte auch die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften an. Ein Brand entstand an dem Ofen allerdings nicht. Dieser fing wegen der Überhitzung lediglich an zu qualmen, weswegen auch der Brandmelder auslöste. Ein Schaden entstand nicht.

