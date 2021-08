Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) BMW prallt bei Abbiegen gegen Toyota

Königsfeld (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Mönchweiler Straße gekommen. Ein 50-Jähriger am Steuer seines BMW kam von der Zufahrt zum dortigen Supermarkt und bog in die Durchgangsstraße ein. Er prallte mit dem Toyota einer 51-Jährigen zusammen, die von Hardt kam und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand am BMW ein Schaden von 5000 Euro, am Toyota 2000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell