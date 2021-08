Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Außenspiegel eines Autos mutwillig abgetreten

Stockach (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in der Hansjakobstraße den Außenspiegel eines parkenden Autos abgetreten. Den Schaden an dem schon älteren weißen 3er-BMW schätzt die Polizei auf 200 Euro. Wer für die Tat in Frage kommt, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Stockach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Telefon 07771 93910.

