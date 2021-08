Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Rund 4000 Euro Schaden an einem geparkten Seat angerichtet und dann geflüchtet (16.08.2021)

Tengen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht und einem zuvor angerichteten, erheblichen Sachschaden an einem geparkten Seat in Höhe von rund 4000 Euro ist es am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 16.00 Uhr, auf einem Feldweg an der Bundesstraße 314 in unmittelbarer Nähe zur Abzweigung Ziegeleistraße in Tengen gekommen. Ein Unbekannter fuhr im genannten Zeitraum gegen den am Fahrbahnrand des Feldweges geparkten Seat und beschädigte dabei fast die gesamte linke Fahrzeugseite des Autos. Ohne sich um den Unfall oder die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Nun ermittelt die Polizei Engen (07733 9409-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Hinweise zum Verursacher.

