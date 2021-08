Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Müllauto fährt auf Auto - Person leicht verletzt

Rielasingen-Worblingen (ots)

In Rielasingen hat am Dienstagmorgen ein Müllauto beim Rangieren einen Seat beschädigt und dabei einen Mitarbeiter verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Römerstraße gegen acht Uhr. Das Müllfahrzeug geriet beim Rangieren gegen die Stoßstange eines abgestellten Seat Leon. Durch den Aufprall zog sich ein Mitarbeiter, der auf der Trittfläche am Müllauto stand, leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell