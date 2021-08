Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Erheblich betrunkene Autofahrerin verursacht beim Rückwärtsfahren Unfall (16.08.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Eine 76-jährige und erheblich betrunkene Frau hat am Montagnachmittag mit einem Toyota Yaris beim Rückwärtsfahren auf der Friedrich-Werber-Straße einen Rettungswagen beschädigt. Die Frau war kurz vor 14.30 Uhr mit dem Toyota auf der Friedrich-Werber-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs und bremste den Wagen ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab. Ein hinter der Frau befindlicher Fahrer eines Rettungswagens bremste aus diesem Grund ebenfalls und blieb hinter dem Toyota stehen. Plötzlich legte die Frau den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und prallte dabei mit dem Toyota gegen den Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei der Toyota-Fahrerin - die sich kaum auf den Beinen halten konnte - eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über zwei Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich die Frau nun in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

