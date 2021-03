Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufbruch eines Baustellenschaukasten

Höheinöd (ots)

In der Zeit von Donnerstag dem 11.03. bis einschließlich Donnerstag, den 25.03. wurde in Höheinöd in der Bitscher Straße ein Baustellenschaukasten aufgebrochen. Die Täter entwendeten sowohl die Baustellengenehmigung (roter Punkt) als auch ein dazugehörendes Baustellenhinweisschild. Die Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Zeugen die etwas beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 in Verbindung setzen. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell