Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Dahn (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr die Hausfassade eines Anwesens in der Markstraße/Ecke Mühlgasse. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 06391-9160 oder per Email pidahn@polizei.rlp.de mit der Polizei Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

