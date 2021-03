Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 21.3.2021, 21.30 Uhr bis 23.3.2021, 10.00 Uhr, wurde in der Himmelsbergstraße ein Fahrrad entwendet. Dieses war im Hinterhof eines Anwesens in einem Abstellraum abgeschlossen abgestellt. Es handelt sich um ein älteres silbernes Herrenrad von geringem Wert. Hinweise an die Polizei Zweibrücken. |pizw

