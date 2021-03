Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verletzte Person

Zweibrücken (ots)

Am 23.3.2021, gegen 22.30 Uhr, wurde in der Fruchtmarktstraße eine verletzte männliche Person festgestellt. Diese musste zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell