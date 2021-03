Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Styroporplatten von einer Baustelle entwendet

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Dienstag meldete um 22:35 Uhr ein Zeuge telefonisch den Diebstahl eines Paketes Styropor-Platten in der Adam-Müller-Straße im Bereich der IHK. Ein Mann, circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und Bluejeans nahm ein Paket Dämmplatten an sich und verschwand anschließend in einem Hinterhof. Er hatte einen kleinen, dunklen Hund dabei. Die Schadenshöhe wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell