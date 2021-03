Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 22.3.2021, 14.00 Uhr bis 23.3.2021, 06.00 Uhr, wurden an einem geparkten PKW, Suzuki Grand Vitara, in der Schubertstraße beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

