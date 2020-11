Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - PKW Embleme gestohlen

GeesteGeeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Markenembleme zweier PKW gestohlen. In der Biener Straße stahlen sie das Emblem eines Mercedes, in der Margarethenstraße jenes eines dort abgestellten BMW. Wie bereits berichtet, wurde in der Friedrichstraße bei einer weiteren Versuchstat in gleicher Nacht ein Porsche beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

