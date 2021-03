Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 14:10 Uhr, wurde ein roter Mazda CX 30 mittig auf dem firmeneigenen Parkplatz der Firma "Sympa-Tel" in der Schachenstraße geparkt. Um 24:00 Uhr fuhr der Halter mit dem Pkw nach Hause und stellte das Fahrzeug in seiner Einfahrt ab. Erst am Dienstagmorgen stellte er fest, dass der rechtsseitige Frontbereich massiv zerkratzt war. Demzufolge muss der Schaden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem Firmenparkplatz verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

