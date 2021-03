Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Baumaschinen aus zwei Firmenfahrzeugen gestohlen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheiben an zwei in der Blockbergstraße, Höhe Hausnummer 168, geparkten Firmenfahrzeugen ein. Aus den Fahrzeugen wurden mehrere Baumaschinen im Wert von circa 8000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

