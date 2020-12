Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am späten Freitagabend (04.12.2020) versucht, einen 19 Jahre alten Mann an der Haltestelle "Fürfelder Straße" zu überfallen. Die Unbekannten sprachen den 19-Jährigen gegen 23.30 Uhr an, dabei bedrohte ihn offenbar einer der Täter mit einer Glasflasche und forderte die Herausgabe von Geld. Als der 19-Jährige angab, kein Geld zu haben, versuchten sie ihn zu nötigen, einen Geldautomaten gemeinsam aufzusuchen. Der Mann flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Bei den drei Unbekannten soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gehandelt haben. Der Täter, der den Mann mit einer Flasche drohte, soll zwischen 176 und 178 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurzes, lockiges sowie dunkelbraunes bis schwarzes Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine Jeans, einen dunklen Pullover mit roter Schrift sowie eine schwarze Jacke. Der 19-Jährige gab an, dass der Täter ein arabisches Erscheinungsbild hatte. Der zweite Täter war rund 175 Zentimeter groß, schlank und hatte einen auffallend kleinen Kopf mit kurzen, schwarzen Haaren. Er war bekleidet mit einer Jeans und einem schwarzen Pullover. Der dritte Unbekannte wird auf rund 170 Zentimeter Körpergröße geschätzt. Er hatte dunkelblonde bis braune Haare, eine etwas mollige Statur sowie ein auffallend rundes Gesicht. Auch er war mit einer Jeans und einen dunkelgrauen Pullover gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

