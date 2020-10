Polizei Münster

POL-MS: Gemeinsam für mehr Sicherheit - Lkw-Kontrollen auf der Autobahn 1

Münster (ots)

Zur Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen kontrolliert die Polizei am kommenden Mittwoch (14.10.) schwerpunktmäßig den gewerblichen Personen- und Güterverkehr auf der Autobahn 1. Dabei unterstützen zahlreiche Kräfte, unter anderem der Zoll Münster die Aktion.

Klaus Laackman, Leiter des Verkehrsdienstes der Polizei Münster, steht in der Zeit von 12 bis 15 Uhr für O-Töne am Rastplatz Plugger Heide zur Verfügung. Medienvertreter werden gebeten, sich bei Interesse per E-Mail unter pressestelle.muenster@polizei.nrw.de anzumelden.

