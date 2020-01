Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: PKW beschädigt

Einen Schaden von rund 1.500 Euro verursachte ein Unbekannter am Donnerstag an einem Renault in Künzelsau. Der Capture stand in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Würzburger Straße. Diese 15 Minuten reichten aus, dass ein Unbekannter wohl beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem Renault hängenblieb und sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zurück blieben einzig ein paar gelbliche Lackspuren vom Wagen des Verursachers. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf ein beschädigtes gelbliches Fahrzeug, mit roten und schwarzen Lackantragungen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Fahrzeug beschädigt, Verursacher weg

Auf einem Schaden von mehreren hundert Euro an ihrem VW Beetle wird eine 53-Jährige wohl sitzenbleiben, wenn sich der Verursacher des Unfalls am Donnerstag in Öhringen nicht findet. Die Frau hatte ihren Wagen gegen 8 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Bank in der Bahnhofstraße abgstellt. Als sie um kurz nach 17 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, fand sie dieses beschädigt vor. Vermutlich war der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren an dem Beetle hängengeblieben und hatte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell