Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Hütte in Flammen

Lichterloh brannte in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte in Creglingen. Die Hütte im Gewann Hannen war am Donnerstag gegen 18 Uhr vom Besitzer verlassen worden. Vermutlich hatte er nicht bemerkt, dass der Ofen zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ausgegangen war. Es ist wahrscheinlich, dass die Hütte dadurch in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr Creglingen löschte das Feuer gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen. Ein Ausbrennen der Hütte konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim: Unfallfahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag in Bad Mergentheim seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam. Ein 24-Jähriger stellte seinen grauen 5er BMW gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Schloß" ab. Als der junge Mann kurz nach 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er frische Beschädigungen am Radlauf und am Kotflügel. Vermutlich war der Lenker eines anderen Wagens beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto am BMW hängengeblieben. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Golf ausgebrannt

Ein nicht einmal drei Monate alter VW Golf ging am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim in Flammen auf. Um kurz vor 20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrands in der Straße "Am Sprait" alarmiert. Vermutlich hatte der fast neue und ordnungsgemäß abgestellte Wagen aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Wertheim: Beigefarbener PKW gesucht

Nur durch das beherzte Handeln eines LKW-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag bei Wertheim verhindert werden. Der 58-Jährige war in seinem Laster von Wertheim-Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs, als er vor einer Linkskurve vom Audi A3 einer 24-Jährigen überholt wurde. Vermutlich hatte die junge Frau einen entgegenkommenden beigefarbenen PKW übersehen. Um eine Kollision der beiden Autos noch zu verhindern und der Audi-Fahrerin Platz zum Einscheren zu machen, zog der 58-Jährige mit seinem Laster in den Grünstreifen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und auch der LKW wurde beschädigt. Immerhin, keines der Fahrzeuge berührte ein anderes. Während der Lasterfahrer und die unaufmerksame Überholerin am Ort des Geschehens auf die Polizei warteten, fuhr der Lenker des "geretteten" PKW davon. Die Polizei sucht nun nach dem entgegengekommenen Fahrzeug. Von diesem ist lediglich die Farbe, beige, bekannt. Der Fahrer des Wagens wird gebeten sich zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: PKW beschädigt

Einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Donnerstag an einem Opel in Wertheim. Der Corsa stand in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.10 Uhr an der Reichenberger Straße oberhalb des Berufschulzentrums geparkt. In dieser Zeit rangierte wohl der Fahrer eines unbekannten Wagens auf der Straße und beschädigte dabei den Opel. Anstatt den Unfall zu melden, verließ der Verursacher jedoch die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug und dessen Lenker geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

