POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Ford-Fahrer landet mit Promille im Graben

St. Georgen (ots)

Auf der Kreisstraße (Geutschenstraße - K5727) zwischen Triberg und St. Georgen ist am Dienstagmorgen ein Ford-Fahrer von der Straße abgekommen. Der Unfall passierte gegen 6.30 Uhr etwa drei Kilometer nach dem Ortsausgang Triberg in einer Linkskurve. Der 21-Jährige am Steuer der Limousine geriet zunächst nach rechts von der Straße ab, durchquerte einen Bauzaun und eine Grünfläche, bevor er in einem dortigen Graben zum Stehen kam. Bei den Unfallermittlungen stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Dem jungen Mann wurde deswegen in einer Klinik eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. An seinem Ford entstand Totalschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt.

