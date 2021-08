Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Zwei uneinsichtige Verkehrsteilnehmer verursachen Unfall (16.08.2021)

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Ortseingang von Fridingen an der Donau ist es am Montagabend zu einem wechselseitigen Überholvorgang zwischen einem Bus und einem Auto und in der Folge zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge gekommen. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Passats war gegen 21.45 Uhr - aus Richtung Bergsteig kommend - hinter einem Bus auf der Landesstraße 277 nach Fridingen unterwegs. Kurz vor Fridingen überholte der Fahrer des Passats den Omnibus und scherte erst innerorts wieder auf den rechten Fahrstreifen ein. Der 61-jährige Busfahrer begegnete dem Überholer mit einer kurzen Lichthupe sowie einem Hupen. Daraufhin bremste der Autofahrer abrupt auf etwa 30 km/h ab, sodass der Bus ebenfalls stark abbremsen musste. Aufgrund der stark reduzierten Geschwindigkeit begann der Fahrer des Buses nun den Passat zu überholen. Dies gefiel dem Autofahrer wohl nicht, sodass dieser seine Geschwindigkeit wieder erhöhte. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren eine Zeit lang nebeneinander her. Beim Einscheren des Busses auf die rechte Spur kam es dann zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nun müssen sich die beiden uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer in einem Strafverfahren wegen gegenseitiger Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

