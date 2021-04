Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Folgemeldung zu Gebäudebrand

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag gerieten zwei nebeneinanderliegende Häuser in der Bahnhofstraße in Brand (siehe Pressemeldungen vom Vortag). Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags an. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beiden Gebäuden Sachschaden in Höhe von 700.000 Euro. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brandort konnte bislang noch nicht betreten werden, weshalb noch keine Aussage zur Brandursache getroffen werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell