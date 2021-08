Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Heckscheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen (16.08.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

In den späten Abendstunden des Montags hat ein unbekannter Täter an einem in der Schmollerstraße in Worblingen geparkten 3er BMW die Heckscheibe eingeschlagen. Anwohner hörten zwischen 22:00 Uhr und 22.30 Uhr einen entsprechenden Knall. Der Täter verwendete ein an der Anschrift in der Schmollerstraße selbst gefertigtes und aufgestelltes Schild "Achtung, spielende Kinder!" und warf damit die Heckscheibe des Autos ein. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

