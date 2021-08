Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (16.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer, welcher sich am Montag, kurz vor 12 Uhr, an der Einmündung der Domänenstraße auf die Worblinger Straße ereignet hat, ist der 36-jährige Biker leicht verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Opels wollte von der Domänenstraße nach rechts auf die Worblinger Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann den Radfahrer, der auf dem Radweg entlang der Worblinger Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision zwischen dem Auto und dem Biker zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen an einem Ellenbogen zu. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall rund 250 Euro Sachschaden.

