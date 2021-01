Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 09:10 Uhr in Waldbronn zog sich eine 38-jährige Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Merkurstraße und wollte an dortiger Stopp-Stelle nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf die bevorrechtigt von rechts kommende Pkw-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Wegen des Aufpralls musste die 38-Jährige durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

Moritz Hipp, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell