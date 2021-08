Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Schramberg-Sulgen (ots)

Bereits in der letzten Woche ist aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Eckenhofstraße ein neuwertiges schwarzes E-Bike der Marke Pegasus gestohlen worden. Die Frau hat den Diebstahl bemerkt, als sie jetzt aus dem Urlaub zurückkehrt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Diese geht jetzt einem Hinweis nach, wonach sich in der Nacht zum 10.08.2021, gegen 3 Uhr zwei unbekannte junge Männer im Haus aufgehalten haben und für den Diebstahl des knapp 3000 Euro Rades vom Typ E8R mit Akku am Gepäckträger in Frage kommen. Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schramberg unter Telefon 07422/2701-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell