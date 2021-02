Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Engen - Geisingen) Fahrzeug auf der Autobahn beschädigt, Polizei sucht Zeugen (15.02.2021)

Engen, Landkreis Konstanz, BAB 81 (ots)

Rund 3000 Euro Sachschaden an einem Audi A6 hat ein Lastwagenfahrer am frühen Montagmorgen auf der Bundesautobahn A81 Engen in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach der Autobahnraststätte "Im Hegau" verursacht. Der Fahrer des Audis war im Begriff, den Lastwagen zu überholen, als eine Eisplatte von der Plane des Lasters rutschte und mit dem Audi kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Audis gab an, zum Unfallzeitpunkt selbst überholt worden zu sein. Diese Person sollte den Unfall mitbekommen haben. Der Verkehrsteilnehmer, der zum beschriebenen Unfallzeitpunkt den Audi A6 kurz nach der Raststätte "Im Hegau" überholt hat, oder auch andere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen (07733 9960-0) zu melden.

