Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streufahrzeug streift Auto (15.02.2021)

Bräunlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, den ein Fahrer eines Streufahrzeugs am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Schubertstraße verursacht hat. Ein 48-jähriger fuhr in Richtung Bregenbergstraße und streifte mit seinem MAN einen geparkten VW Golf.

