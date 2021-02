Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mercedes-Scheibe eingeschlagen

Tuttlingen (ots)

Die Beifahrertürscheibe eines Mercedes, der in der Ehrenbergstraße geparkt war, ist am vergangenen Wochenende von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Ob es sich bei dem Täter um einen Dieb oder einen Vandalen gehandelt hat, ist der Polizei nicht bekannt. Gestohlen wurde nach Angaben des Autobesitzers nichts. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

