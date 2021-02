Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Raithaslach) Unbekannte besprühen mehrere Häuser, Straßenschilder und Autos mit Farbe - Polizei bittet dringend um Hinweise (13. - 14.02.2021)

Stockach-Raithaslach, Landkreis Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in der Konradstraße in Raithaslach mehrere Gebäude, Straßenschilder und Fahrzeuge mit Farbe besprüht und auf diesen teilweise "Tags" der Graffiti-Szene angebracht. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen der durch die Farbschmierereien mehrfach begangenen Sachbeschädigung und bittet dringend um Zeugenhinweise.

