Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparkten BMW beschädigt, Polizei sucht Zeugen (13. - 14.02.2021)

Konstanz (ots)

Rund 200 Euro Sachschaden an einem in der Reutestraße geparkten BMW hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagabend verursacht. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug den an der Ecke Reutestraße und Freibürgleweg abgestellten BMW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschädigte schwarze BMW parkte im Zeitraum von Samstag, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 17:15 Uhr an der genannten Einmündung am rechten Fahrbahnrand, mit der Fahrzeugfront in Richtung Fürstenbergstraße. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) zu melden.

