POL-UL: (BC) Biberach - Auto erfasst Fußgänger/ Leichte Verletzungen erlitten zwei Fußgänger am Sonntag bei einem Unfall in Biberach.

Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Renault in der Hardtsteigstraße bergab. Eine 47-jährige Fußgängerin und ihr 56-jähriger Begleiter schoben ihre Fahrräder. Sie waren auf den Gehweg in der Riedlinger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung überquerten sie die Hardtsteigstraße. Dies erkannte der langsam fahrende Senior zu spät. Er stieß mit den beiden Fußgängern zusammen. Die stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an einem Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 50 Euro. Die Polizei aus Biberach (07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

