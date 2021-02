Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d. Donau, Lkrs. TUT) Doch keine Corona-Party 14.2.21

Mühlheim (ots)

Die Polizei Tuttlingen ging am Sonntagabend einem Hinweis nach, wonach es in einer Gaststätte der Hauptstraße eine Party anlässlich einer "Neueröffnung" gäbe und Getränke ausgeschenkt werden. Die angegebene Adresse wurde kurz danach gegen 21.30 Uhr von zwei Polizeistreifen überprüft und keinerlei Personen angetroffen. Das Licht in dem Lokal war aus. In Messenger-Diensten hieß es später, dass die Polizei dort ein Corona-Party aufgelöst habe, was tatsächlich nicht zutrifft.

