Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrug über ein Autoverkaufsportal im Internet (11.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einer Internet-Betrügerbande aufgesessen ist eine Frau aus Donaueschingen am Donnerstag. Eine 30-Jährige suchte auf einem bekannten Autoportal nach einem Gebrauchtwagen, fand ein passendes Angebot und kontaktierte die angebliche Verkäuferin, die sich als "Rebekka Ryland" ausgab. Diese gab vor, dass das Auto in Norwegen steht und per Spedition an die Kaufinteressentin geliefert werden könne, was jedoch eine vorherige Anzahlung erfordere. Um ihre Angaben glaubhaft zu unterstreichen, schickte die angebliche Frau Ryland eine Kopie "ihres" Ausweises, einen Kaufvertag und gefälschte, aber echt aussehende, Verzollungspapiere an die Interessentin. So getäuscht überwies die Frau die geforderte Anzahlung in vierstelliger Höhe auf ein ausländisches Konto. Als unmittelbar danach der Kontakt zur "Verkäuferin" abbrach, schöpfte die angehende Besitzerin Verdacht.

Die Polizei warnt vor dieser nicht neuen, aber immer wieder erfolgreichen, Betrugsmasche. Auf der Internetseite www.polizei-beratung.de findet man Tipps und Hinweise, um sich davor zu schützen. Auch die Anbieter seriöser Autoverkaufsportale weisen auf ihren Seiten darauf hin, wie man diese Betrugsbanden im Internet entlarven kann.

