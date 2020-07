Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum - (jb) In der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr - Montag, 11.50 Uhr kam es an den Parkplätzen im Bereich Oststraße/Hessingweg zu einer Unfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrseilnehmer wurde verm. beim Ein- oder Aussteigen der nebenstehende Toyota eines Harsumers beschädigt. Hiernach verließ er unerkannt die Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu informieren.

