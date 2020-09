Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auf Autos eingeschlagen - Tatverdächtiger erwischt

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Sonntag gegen 01.40 h, dass an der Marienstraße zwei Männer mit Fäusten auf geparkte Autos einschlagen würden. Der Zeuge konnte einen Tatverdächtigen, einen betrunkenen 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festhalten bis die Beamten eintrafen. Der andere Mann war in Richtung Landstraße geflüchtet. Wie sich herausstellte, waren an einem geparkten Auto Beulen und Kratzer. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Andere Autos hatten waren offensichtlich auch angefasst, aber nicht beschädigt worden. Der 33-Jährige musste mit zur Wache und kam ins Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell