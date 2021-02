Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall (15.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße. Ein 35-jähriger VW Polo-Fahrer fuhr Richtung Ort auswärts und bremste vor einem Kreisverkehr an der Werner-von-Siemens-Straße, um einen Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 48-jähriger Fiat Punto-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den VW auf, dessen Fahrer leichte Verletzungen erlitt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell