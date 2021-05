Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270521-387: Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der L284 am Ortseingang Hartegasse hat sich ein 24-Jähriger aus Wipperfürth schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 44-Jähriger aus Lindlar war mit seinem Mazda auf der L284 aus Richtung Wipperfürth kommend in Richtung Hartegasse unterwegs. Aufgrund eines wendenden LKWs bremste der Lindlarer bis zum Stillstand ab. Das Bremsmanöver übersah der hinter ihm fahrende junge Mann aus Wipperfürth und fuhr mit seinem Ford auf den Wagen auf. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell