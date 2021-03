Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 02. März 2021, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in der Dümmerstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein grau/schwarzes Pedelec des Herstellers Haibike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

