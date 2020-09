Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - geparkter Mitsubishi beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Auf dem Areal einer Stiftung in Lörrach-Brombach ist bereits in der Nacht zum Freitag, 11.09.2020, ein Pkw beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die linke Seite des dort geparkten Mitsubishi. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Mitsubishi war auf dem Areal in der Franz-Ehret-Straße von Donnerstag, 10.09.2020, 17:00 Uhr, auf Freitag, 11.09.2020, 06:20 Uhr, abgestellt. Am Donnerstagabend fand dort eine Veranstaltung statt. Möglicherweise wurde von Besuchern der Unfall beobachtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

