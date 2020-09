Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Mann stürzt mutmaßlich mit E-Bike - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In Lörrach ist am Dienstagmittag, 15.09.2020, ein betrunkener Mann mutmaßlich mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach 15:00 Uhr hatte eine Passantin die Rettungsleitstelle verständigt, als sie den Mann in der Eduard-Kaiser-Straße auf dem Boden liegend fand. Er hatte ein E-Bike mit Versicherungskennzeichen dabei, das leicht beschädigt war. Die Beschädigungen lassen auf ein Sturzgeschehen schließen. Der 65 Jahre alte Mann war unverletzt, aber stark alkoholisiert. Ein Alcomatentest verweigerte er. Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Lörrach bittet Personen, die den Mann fahrend sahen, sich dort zu melden (Kontakt 07621 176-0). Möglicherweise war er durch seine Fahrweise aufgefallen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell